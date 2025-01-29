Волонтеры из Раменского сплели маскировочные сети для бойцов СВО

По вечерам в Доме культуры «Гжелка» царит особая атмосфера. Здесь собираются участники областной программы «Активное долголетие» и, напевая любимые песни, плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции.
В приобретении необходимых материалов труженицам Дома культуры «Гжелка» помогают волонтеры объединения «Очаг тепла».
За несколько недель добровольцам удается сплести до четырех маскировочных сетей. Иногда поступают и спецзаказы — сети размером до шести метров, но и с такой работой неравнодушные женщины справляются.
Напомним, сотрудники культурных учреждений Раменского помогают военнослужащим с самого начала спецоперации. Так, они регулярно организовывают патриотические акции, концерты и мастер-классы для детей мобилизованных. Кроме того, работники сферы культуры собирают гуманитарную помощь и пишут письма поддержки бойцам.
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