Волонтеры из Раменского сплели маскировочные сети для бойцов СВО

По вечерам в Доме культуры «Гжелка» царит особая атмосфера. Здесь собираются участники областной программы «Активное долголетие» и, напевая любимые песни, плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции.

За несколько недель добровольцам удается сплести до четырех маскировочных сетей. Иногда поступают и спецзаказы — сети размером до шести метров, но и с такой работой неравнодушные женщины справляются.