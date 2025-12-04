Волонтеры из Раменского собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

В Раменском парке прошла акция по сбору помощи для участников специальной военной операции, организованная волонтерами из молодежного центра. Это стало возможным благодаря инициативе местных жителей, которые с радостью откликнулись на призыв о помощи.

Каждый желающий мог принести что-то полезное, чтобы поддержать наших военнослужащих. Акция «Доброе дело» привлекла множество участников. Местные жители приносили продукты длительного хранения, такие как тушенка, чай и сладости, а также средства личной гигиены и другие необходимые вещи. Все собранные пожертвования будут отправлены в ресурсный центр в Одинцовском округе.

«Мы занимаемся сбором помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, а также для жителей приграничных областей и членов семей военнослужащих, которым требуется дополнительная поддержка. Мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции. Вместе мы — сила!», — сообщила руководитель Раменского молодежного центра Светлана Великотная.