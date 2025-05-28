Волонтеры из Раменского доставили гуманитарную помощь в Донбасс

Участники местного отделения «Боевого братства» Павел Сироткин и Алексей Колмогоров отправились в Донбасс с гуманитарной миссией. Целую машину необходимого на фронте груза доставили медикам и бойцам специальной военной операции.

Гуманитарную помощь готовили всем муниципалитетом. Участие в сборе приняли члены отделения «Боевого братства», представители совета ветеранов и Общественной палаты Раменского округа, предприниматели, участники СВО, сотрудники «Раменского медиацентра» и неравнодушные жители.

Так, волонтеры из деревни Клишева принесли несколько коробок с провизией, постельным бельем и подушками-косточками, которые очень востребованы в полевых госпиталях. Военный медик Евгений Иващенко прислал несколько коробок с медикаментами, на которые поступил запрос от Добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского. В партию также вошли продукты, одежда, носки, окопные свечи, медицина, маскировочные сети, сделанные руками раменских мастериц, и, конечно, письма от детей с теплыми словами поддержки.

Бойцы в Донбассе в благодарность за доставленный груз подарили волонтерам флаг подразделения и расписались на память на знамени Раменского отделения «Боевого братства». Для гостей провели небольшую экскурсию по госпиталю, а потом накормили всех солдатской кашей и напоили вкусным чаем.