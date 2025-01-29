Волонтеры из Раменского доставили гуманитарную помощь бойцам СВО

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев сообщил о доставке гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Волонтеры, работающие на передовой, передали бойцам необходимые вещи, включая технику, инструменты, приборы, маскировочные сети, окопные свечи и многое другое.

Глава округа отметил важный вклад фронтовых волонтеров гумконвоя «Раменский», которые играют ключевую роль в поддержке земляков и их сослуживцев на передовой. По словам Эдуарда Малышева, как и в прежние времена, сегодня помощь фронту объединяет людей разных возрастов, профессий и социальных статусов.

«Благодарю каждого, кто поддержал эту гуманитарную миссию и помог собрать необходимые для участников спецоперации средства и ресурсы», — написал Эдуард Владимирович на своей странице в социальных сетях.

Активная работа волонтеров и жителей Раменского округа продолжает доказывать, что сплоченность и поддержка со стороны граждан являются важным фактором в укреплении духа наших военнослужащих.