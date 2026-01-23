Волонтеры из Пушкино изготовили маскировочные сети для бойцов СВО

В округе добровольческое движение «Армия Красноармейска», базирующееся при храме Александра Невского, достигло высокого производственного показателя. С момента основания объединения в сентябре 2022 года активисты изготовили и отправили на передовую более шести тысяч маскировочных сетей.

Общая площадь сплетенного полотна составила около миллиона квадратных метров. Сегодня это слаженный механизм, в котором задействовано около 100 человек. Коллектив разделен на две группы: 50 мастериц, которых в городе называют «кружевницами», занимаются непосредственно плетением, а еще 50 волонтеров обеспечивают подготовительный цикл — нарезку ткани и формирование рулонов.

«Для бойцов на линии соприкосновения такая сеть — это не просто маскировка, а возможность перевести дух, чувствуя себя в безопасности. Понимание того, что наш труд реально спасает жизни — это и есть главная мотивация для всех нас», — отметил волонтер Михаил Сухарев.