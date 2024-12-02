Волонтеры из Подольска собрали средства на рации для участника СВО

Около 70 тысяч рублей собрали активисты волонтерского движения из Подольска. На эти средства они приобрели рации для участника СВО, которого местные жители называют двойником Леонардо Ди Каприо.

Акцию организовали волонтеры движения «Милосердие — Подольск». Они купили 10 раций для земляка Романа Бурцева.

Сейчас мужчина служит в зоне СВО на Купянском направлении в штурмовом отряде. С просьбой о приобретении раций и ряда других вещей боец обратился в это волонтерское движение.

Также активисты собрали помощь для полевых госпиталей. В посылку вошли шерстяные одеяла, пледы, спортивные костюмы, теплые кофты и носки. Гумпомощь уже отправили в медицинские учреждения.

Бойцы, в свою очередь, уже отправили волонтерам фотоотчет о получении посылки и слова благодарности за помощь.

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