Волонтеры из Подольска привели в порядок дачный участок бойца СВО

Накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне волонтеры помогают ветеранам, детям войны, семьям участников СВО. Во время акции «Военный десант» добровольцы из Подольска привели в порядок дачный участок супруги бойца спецоперации.

Ребята очистили прилегающую к дому территорию от мусора. Супруга защитника Маргарита поблагодарила волонтеров за работу и за то, что они оперативно откликнулись на призыв о помощи.

«Ребята всегда рядом именно тогда, когда это нужно», — отметила она.

Напомним, что «Волонтеры Подмосковья» помогли жителям Подольска справиться с последствиями снегопада. К ним обратилась супруга участника специальной военной операции с просьбой очистить двор от снега. Ее муж недавно вернулся с фронта, но из-за его ранения самостоятельно привести в порядок прилегающую к дому территорию семья не могла.

«Очень довольны сегодняшней уборкой снега ребятами-волонтерами. Мы даже не ожидали, что они так оперативно откликнутся на нашу просьбу и быстро помогут! Такое проявление заботы дорогого стоит!» — отметила супруга защитника Элен.