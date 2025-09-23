Волонтеры из Подольска отправили участникам СВО подавитель дронов

Руководитель Подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков вручил гуманитарную помощь и подавитель дронов жене участника СВО. Она повезет на передовую ценный груз защитникам из Подольска.

Устройство для подавления и дезорганизации работы электронных средств противника забрала жена бойца с позывным Куман. В его подразделении служат порядка пятидесяти ребят из Подольска. В ближайшее время груз отправят по месту назначения на Купянское направление.

Ранее три партии гуманитарной помощи в зону СВО отгрузили из Волонтерского центра. Груз забрали жены военнослужащих. На Купянское направление продукты питания, медикаменты, пилы и топоры повезла супруга бойца с позывным Харек. Дарья, жена военнослужащего с позывным Седой, отвезла ребятам в зону СВО крупы, макароны, сухие супы, предметы личной гигиены, лопаты и гайковерт.