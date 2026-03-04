Волонтеры из Одинцовского округа передали гуманитарную помощь в зону СВО

Волонтеры Одинцовского округа продолжают оказывать поддержку российским военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции. Очередная партия гуманитарной помощи была собрана и передана адресно для 16 подразделений, находящихся в зоне боевых действий.

Волонтеры поддерживают постоянную связь с подразделениями, чтобы формировать помощь в соответствии с реальными потребностями.

«В составе груза генераторы, шлемы, бронежилеты, печи, спальные мешки, инструменты, маскировочные и противодроновые сети, портативные газовые плиты, газовые баллоны, бытовая техника, нательное белье, теплая одежда, обувь, вода, продукты, кондитерские изделия, средства личной гигиены, медикаменты, а также подарки и письма», — сообщила руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Екатерина Скорикова.

Сбор следующей партии помощи продолжается. Принять участие в этом деле может любой желающий. Волонтеры базируются в Одинцове. Склад работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по адресу: улица Маршала Жукова, дом № 26 (Дом офицеров).

Предварительно необходимо записаться по телефону: 8-980-169-01-66.