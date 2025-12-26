Волонтеры из Одинцова стали лауреатами премии губернатора Подмосковья

В Московской области 18 декабря прошло торжественное награждение лауреатов премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело». Одинцовский округ на церемонии представляли более 60 человек.

Муниципалитет традиционно продемонстрировал высокие результаты. Более десяти жителей города стали лауреатами ежегодной премии.

Приз за победу в номинации «Доброе дело» получили семеро представителей Одинцовского округа. Наградами отметили проекты «Доброе дело+1» Екатерины Скориковой, «Тепло матери — фронту» Светланы Ильиной и «Армия добра — группа волонтеров для помощи нашим воинам на СВО» Анны Стреха.

Также лауреатами премии стали Юлия Раудсепп с инициативой «Мы сохраняем жизнь», Ольга Ижиченко с проектом «Консерватория», Анастасия Порфирьева с региональной передвижной выставочной экспозицией «СВО и герои» и Виктор Колыгин с предложением проводить военно-патриотическое воспитание и учебные сборы с подрастающим поколением.

Всего в 2025 году на конкурс «Мы рядом. Доброе дело» было подано почти полторы тысячи заявок со всего Подмосковья. Лауреатами премии стали 100 человек.