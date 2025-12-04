Волонтеры из Одинцова передали гуманитарный груз бойцам СВО

Одинцовские волонтеры продолжают взаимодействовать с бойцами специальной военной операции. Добровольцы отправили на передовую еще одну фуру с гуманитарной помощью.

Волонтеры загрузили в машину предметы первой необходимости.

«Каждая такая поездка — это не просто логистика, а рукопожатие, улыбка, возможность показать, что мы вместе и рядом. Передали бойцам воду, продукты, средства личной гигиены, бытовую химию, газ и печи, нательное белье, медицину, теплые вещи, подушки, одеяла», — рассказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Екатерина Скорикова.

Пункт сбора работает ежедневно с 9 до 18 часов по адресу: город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом № 26 (Дом офицеров). Принести необходимые военным вещи может любой желающий.

Напомним, что в муниципалитете также работают три координатора подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества». Фонд оказывает помощь в получении удостоверения ветеранов боевых действий и членов семьи погибшего, содействует в оформлении мер социальной поддержки, переобучении и трудоустройстве, предоставлении технических средств реабилитации и адаптивной одежды, прохождении реабилитации и санаторно-курортного лечения.