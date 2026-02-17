Волонтеры из Одинцова передали гуманитарную помощь детям Донецка

Одинцовские волонтеры совершили очередную поездку с гуманитарными грузами в зону проведения специальной военной операции. Однако в этот раз они отправились не к военным, а к детям из Донецка.

Первой точкой маршрута стала специальная школа-интернат в Петровском районе. Сюда активисты привезли продукты питания, средства личной гигиены и сладкие подарки. Ранее ребятам также передали интерактивные доски для занятий.

Далее активисты побывали в гостях у маленькой Вероники. Девочка с мамой живут в Донецке, у ребенка тяжелое онкологическое заболевание, но семья — настоящие герои: не сдаются, борются изо всех сил и ни на минуту не теряют надежду.

«Мы привезли Нике и ее маме подарки, чтобы хоть немного добавить света и праздника в их жизнь, полную борьбы. Делились теплом и от всей души желали, чтобы в наступающем году произошло самое главное чудо, чтобы Вероника пошла на поправку и скорее выздоровела», — рассказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Екатерина Скорикова.

Веронике волонтеры привезли планшет, мягкие игрушки, плед и сладости — такие же подарки получил Миша. Мальчик мечтает в будущем быть командиром, его отец героически погиб под Донецком, защищая Родину.