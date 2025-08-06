Волонтеры из Одинцова отправили партию гуманитарного груза бойцам СВО

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Очередную партию гуманитарной помощи доставили военнослужащим специальной военной операции волонтеры из Одинцова. Неравнодушные жители собрали более 200 тонн ценного груза.

Подразделения уже получили все необходимые вещи и продукты. Бойцам доставили инструменты, маскировочные и противодроновые сети, газ и газовые плиты, экипировку и нательное белье, воду и продукты, сладости, средства личной гигиены, медикаменты.

Следующая фура «Доброе дело» отправится в зону проведения специальной военной операции в конце августа, но ее сбор начали уже сейчас. Присоединиться к наполнению машины может любой желающий.

Пункт сбора гуманитарной помощи работает ежедневно с 9 до 18 часов по адресу: город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом № 26 (Дом офицеров). Координаторы подскажут список необходимого.

Добавим, что волонтеры ведут свой телеграм-канал, в котором размещают всю актуальную информацию по своей работе @pomosh_ogo.

