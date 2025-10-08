Волонтеры из Одинцова доставили гуманитарную помощь в зону СВО

Очередной гуманитарный груз был отправлен в зону проведения специальной военной операции от волонтеров из Одинцова. Помощь получили бойцы из подразделений, которые выполняют задачи на Покровском, Кураховском, Запорожском и Константиновском направлениях.

Неравнодушные жители округа отправили защитникам спальные мешки, инструменты, маскировочные и противодроновые сети, газ, портативные газовые плиты, нательное белье, воду и продукты, средства личной гигиены, медикаменты. Об этом сообщила руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Екатерина Скорикова.

Напомним, что Одинцовский пункт сбора гуманитарной помощи работает ежедневно. Принести необходимые для военных принадлежности можно с 9:00 до 18:00 по адресу: улица Маршала Жукова, дом № 26. Пункт расположен в здании Дома офицеров, вход в него со стороны Волейбольного центра.