Волонтеры из Лосино-Петровского округа доставили гумпомощь в ЛНР

Автоколонна с гуманитарным грузом от жителей Лосино-Петровского округа прибыла в Луганскую Народную Республику. Восемь автомобилей привезли не только жизненно необходимые продукты и медикаменты, но и организовали для детей уникальные праздничные мероприятия с собаками-терапевтами.

В составе группы были опытные волонтёры, включая руководителя АНО «Корги-отряд «Маруся и друзья» Леонида Киселёва и главу местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Алексея Трегубова, для которых это уже не первая поездка в зону проведения специальной военной операции.

Помимо жизненно необходимых грузов, участники акции привезли в прифронтовые территории сотни игрушек и организовали для детей, в том числе с особенностями развития и из семей участников СВО, встречу с легендарным «корги-отрядом». Уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Ирина Цховребова лично поблагодарила волонтёров и вручила им грамоты, отметив важность таких реабилитационных программ для психологического состояния ребят. Эта масштабная акция стала ярким примером народной дипломатии и взаимопомощи, напомнив в новогодние дни, что главное чудо рождается из готовности бескорыстно делиться теплом и заботой.