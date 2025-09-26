Волонтеры из Лосино-Петровского доставили гуманитарную помощь в ЛНР

В состав волонтерской группы вошли заместитель главы городского округа Лосино-Петровский по общим вопросам Екатерина Белая, президент АНО «Корги-отряд „Маруся и друзья“» Леонид Киселев, активисты Екатерина и Владимир. Они отправили гуманитарный груз подшефным учреждениям и бойцам на передовой.

Перед делегацией поставили одну из ключевых задач — привезти картины Заслуженного художника РФ, члена Союза художников Бориса Клементьева. По этому случаю в ЛНР открыли выставку «Русский мир». В экспозиции также представили коллекцию фотографий «Суздаль. Владимир» главы Лосино-Петровского Сергея Джеглава. На снимках запечатлены древние храмы и церкви — немые свидетели великой истории и образы национальной твердыни. Выставку покажут в других районах республики, в том числе и на передовой.

Волонтеры доставили гуманитарную помощь в Центр социальной реабилитации «Возрождение». Они также привезли детям подарки и познакомили с корги-отрядом «Маруся и друзья». Далее активисты посетили центр «Пионер», где для 50 руководителей образовательных учреждений ЛНР провели мастер-класс «Цветы 3D». Борис Клементьев показал, как адаптировать процесс создания 3D-аппликаций для детей с ограниченными возможностями здоровья.