Волонтеры из Лобни привезли гуманитарную помощь в военный госпиталь

Участниками благотворительной акции стали руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Бронников и волонтеры из лобненских групп «Девочки из Катюшек», «ZOV Мы вместе» и «Боевое братство». Гуманитарную помощь доставили в филиал № 8 Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Химках.

В состав партии гуманитарного груза вошли тренажер, ходунки, коляска, костыли, концентратор кислорода и мандарины. Новогодним подарком для медиков и пациентов стало выступление народного коллектива дома культуры «Чайка» — женской академической хоровой капеллы «Элегия».

«В преддверии волшебных новогодних праздников состоялась эта добрая миссия! Такие инициативы напоминают: главное волшебство Нового года — в доброте и заботе о наших ветеранах», — отметили в отделении Ассоциации ветеранов СВО.