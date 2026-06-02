Волонтеры из Лобни освоили выпуск новой продукции для бойцов СВО

В мастерской «Свечной блиндажик» активисты работают без выходных. Они не только плетут маскировочные сети и делают окопные свечи, но и стали шить пятиточечники, ампульницы для военных медиков, балаклавы, одежду, а также готовить сухие супы и каши.

Помещение мастерской небольшое, но в теплое время станки выносят на улицу. К волонтерам часто присоединяются депутаты, представители общественных организаций, молодогвардейцы и глава округа Анна Кротова.

Пятиточечник — это приспособление, позволяющее бойцу комфортно сидеть или даже лежать, если его разложить. Ампульницы — жесткие чехольчики для лекарств, которые медик может взять с собой в рюкзак на эвакуацию.

Среди волонтеров — Светлана Крюкова, у которой семеро детей. Ее муж ушел на фронт три года назад. Женщина вместе с детьми старается помочь не только супругу, но и его боевым товарищам. Она считает своей обязанностью поддерживать тех, кто защищает границы.

В округе поддерживают волонтеров: администрация помогает с помещением и техникой, спонсоры привозят материалы, а те, кто не может помочь материально, приходят и работают.