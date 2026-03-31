Волонтеры из лицея в Зарайске собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Центральный парк культуры и отдыха Зарайска в минувшие выходные стал площадкой не только для прогулок, но и для благотворительного дела. Активисты отряда «От сердца к сердцу» из лицея № 5, входящие в движение «Волонтеры Подмосковья», провели масштабную акцию по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Итогом нескольких часов работы стали три объемных пакета, доверху наполненных необходимыми вещами. Жители округа передавали продукты длительного хранения, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости.

«Волонтеры не ограничились только сбором вещей. Акция носила и просветительский характер. Ребята общались с отдыхающими родителями, раздавали информационные листовки с адресами постоянных пунктов сбора в округе и объясняли, насколько важна сейчас моральная и материальная поддержка тех, кто находится на передовой», — сообщили организаторы.