Волонтеры из Красногорска сплели 500 маскировочных сетей для бойцов СВО

Красногорский центр помощи участникам СВО «Забота» подвел итоги работы. За все время волонтеры сплели 500 маскировочных сетей общей площадью более девяти тысяч квадратных метров.

Такой размер сопоставим с футбольным полем, двумя Исаакиевскими соборами или с Воскресенским Ново-Иерусалимским ставропигиальным мужским монастырем в Истре. Помимо этого, волонтеры движений «Красногорские сети Победы» и «Шьем для наших Красногорск» изготавливают госпитальные подушки, масккостюмы, госпитальные бандажи, комплекты нательного белья, футболки и балаклавы.

«У нас просто невероятная команда! Низкий поклон каждой паре золотых рук и вашим отзывчивым сердцам, всегда готовым прийти на помощь», — сказала волонтер «Сети Победы Красногорск» Ирина Тазова.

Материал для сетей закупают благодаря поддержке депутата Государственной думы, сопредседателя Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергея Колунова.

Всех желающих помочь в плетении маскировочных сетей и изделий для бойцов специальной операции ждут в Красногорске по адресу: Ильинское шоссе, дом № 1А, атриум третьего этажа, центр «Забота».