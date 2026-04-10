Волонтеры из Химок отправили очередной гуманитарный груз в зону СВО

Конвой на передовую передали добровольцы из Муниципального бюджетного учреждения «ХимСпас». В сборе участвовали сотни неравнодушных жителей, включая школьников и педагогов.

Активисты в очередной раз доказали, что округ держится на сплоченности и взаимовыручке. В состав груза вошли медикаменты, продукты, средства гигиены, одежда и другие необходимые вещи.

«Каждая такая поездка — это не просто доставка помощи, а возможность передать бойцам частичку тепла из дома. Мы видим, насколько для них важна эта поддержка», — рассказала организатор поездок Ирина Каика.

Военнослужащие поблагодарили химчан в ответном видеообращении: «Артразведка 18-й дивизии благодарит всех жителей и администрацию Химок за поддержку нашей батареи!». Отдельную признательность выразили школе № 8 имени Матвеева: «Благодарим школу № 8 имени Матвеева за предоставленную гуманитарную помощь! Всех учеников и педагогов!».

Поддержка фронта продолжается. Присоединиться к сбору может каждый: вещи принимают в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» на улице 9 Мая, дом № 18Б, а также в отделении партии «Единая Россия».