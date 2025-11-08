Волонтеры из Химок доставили свыше 4 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО

Химкинские активисты собрали и доставили более четырех тонн гуманитарной помощи участникам спецоперации и жителям ЛДНР. В состав вошли продукты питания, предметы личной гигиены, одежда, лекарственные препараты, маскировочные сети и генераторы.

«Огромное спасибо всем, кто не остается равнодушным и помогает нашим бойцам. В этот раз вместе с нами участие в сборе приняли представители химкинского „Боевого братства“, патриотический клуб „Фирсы“, группа „Материнский покров“ и другие организации не только нашего округа, но и других городов Подмосковья», — отметила организатор поездки Ирина Каика.

Сбор и организацию доставки обеспечивали сотрудники МБУ «ХимСпас». Они формировали посылки, сопровождали отправление, и шаг за шагом доводили каждый этап до конечных получателей.

Во время поездки волонтеры побывали в нескольких городах и селах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Они посещали подразделения, госпитали и точки размещения, где передавали отправленные из Химок посылки лично — из рук в руки.

«Хочу отдельно поблагодарить химкинскую администрацию за оказанную помощь в предоставлении транспорта. Без вас наши поездки бы не проходили в тех масштабах, которые есть сейчас», — подчеркнула Ирина Каика.

Напомним, каждый желающий может присоединиться к сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО и их семей, а также жителей новых регионов. В Химках работают пункты приема на проспекте Мельникова, дом 12 и улице 9 Мая, дом 18Б.

Часы работы: по будням с 09:00 до 18:00.