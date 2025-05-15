Волонтеры из Фрязина отправят новую партию гуманитарной помощи в зону СВО

Участники движения «Помогаем нашим ребятам» из Фрязина продолжают поддерживать защитников, находящихся на передовой в зоне специальной военной операции. От бойцов они получили просьбу отправить им для нужд фронта 34 предмета.

Движение «Помогаем нашим ребятам» организовали в 2022 году, когда страна столкнулась с новыми вызовами. Оно объединило общественные организации и неравнодушных жителей городского округа Фрязино, предпринимателей и волонтеров.

Каждую неделю для бойцов собирают все необходимое: от лекарственных препаратов и снаряжения до писем из дома с теплыми пожеланиями и сухих пайков. Волонтеры сортируют вещи, координируют доставку, а также адресно помогают семьям защитников.

Помочь бойцам спецоперации и волонтерам можно, например, рассказав о движении на свой странице в социальных сетях. Также всех желающих приглашают стать участниками организации и помогать сортировать, доставлять гуманитарный груз, координировать внутренние процессы. Список вещей, в который сейчас нуждаются бойцы на передовой, можно уточнить в телеграм-чате.