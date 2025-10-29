Волонтеры из Егорьевска передали окопные свечи бойцам СВО

В Егорьевске волонтерское движение продолжает поддерживать бойцов, участвующих в специальной военной операции. На этот раз группа добровольцев из Троицкого храма передала для нужд военнослужащих большую партию окопных свечей, которые также известны как блиндажные.

Всего было собрано и подготовлено к отправке 16 коробок этих необходимых в полевых условиях изделий.

«Окопные свечи помогают бойцам не только согреться в холодное время года, но и разогреть пищу. Кроме того, они служат надежными и безопасными источниками освещения в условиях отсутствия электричества», — сообщили волонтеры.

Помимо окопных свечей, военнослужащим будет отправлена партия средств личной гигиены, а именно 10 коробок сухого душа. Также в гуманитарный груз вошли две коробки спичек длительного горения. Весь собранный гуманитарный конвой в скором времени будет доставлен в боевые подразделения.