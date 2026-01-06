Волонтеры из Дубны за год отправили на передовую 15 автомобилей и 8 мотоциклов

В Дубне подвели итоги года работы волонтеров фонда «Батальон». Добровольцы организовали более 50 поездок в зону СВО, доставив тонны гуманитарных грузов и техники.

За год для нужд военнослужащих подготовили 15 автомобилей и 8 мотоциклов.

В новогодние праздники на Сумское направление бойцам 810-й бригады морской пехоты передали внедорожник «Нива». Волонтеры благотворительного фонда «Батальон» также доставили сотни килограммов медикаментов, провизии, экипировки, а также генераторы, беспилотники, тепловизионные прицелы и средства связи.

Активную помощь в сборах оказывали школы, детские сады, участники программы «Активное долголетие», православное сообщество и предприятия города. К новогодним праздникам волонтеры передали подарки и письма бойцам 57 подразделений.

«Волонтерские организации наукограда ежегодно вносят огромный вклад в Победу. Это и сотни маскировочных сетей, и килограммы гумпомощи, и тысячи километров дорог, которые проезжают добровольцы», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.