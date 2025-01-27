Волонтеры из Домодедова передадут гумпомощь жителям освобожденных в ходе СВО территорий

В Домодедове волонтеры и активные горожане регулярно отправляют гуманитарный груз жителям освобожденных в ходе специальной военной операции территорий. В округе работают три постоянных пункта сбора помощи.

По словам главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой, благодаря волонтерам муниципалитет может поддержать тех, кто нуждается в помощи.

«Не прекращается сбор гуманитарной помощи от волонтеров и добровольцев из Домодедова для жителей освобожденных территорий», — отметила она.

Горожане приносят одежду, продукты питания, вещи первой необходимости, средства личной гигиены, медикаменты, постельные принадлежности. Принимают помощь в Домодедове в Молодежном центре «Победа» на площади 30-летия Победы, дом № 2, телефон для связи 8 (4967) 93-51-53, в Молодежном центре технического творчества «Интеграл» в селе Ям на Школьной улице, дом № 14, позвонить туда можно по номеру 8 (4967) 96-23-92, а также в «Центре военно-патриотического воспитания» на улице Текстильщиков, дом № 1/1, сотрудники центра доступны по телефону 8 (4967) 94-80-10. Все три пункта работают ежедневно с 10:00 до 18:00.