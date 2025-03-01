Волонтеры из Дмитрова передали 200 блинов бойцам СВО на реабилитации

Благотворительную акцию, приуроченную к Масленице, организовали в Дмитрове. Активисты испекли более двух сотен блинов. Их передали участникам спецоперации, проходящим реабилитацию в одном из санаториев муниципалитета.

Поучаствовали в акции депутат Московской областной думы Марина Шевченко, активисты и руководитель подмосковной «Молодой гвардии» Диана Алумянц, глава местного отделения фонда «Защитники Отечества» Екатерина Майорова.

«Мы не могли остаться в стороне от такого праздника, как Масленица, и решили порадовать наших ребят, проходящих реабилитацию. Надеемся, что наш небольшой вклад поможет им почувствовать заботу и поддержку», — сказала Диана Алумянц.

Военнослужащие были очень рады такому сюрпризу. Активисты пожелали им здоровья и возвращения домой.

«Поддержка наших героев — это наш общий долг. Важно, чтобы ребята чувствовали, что мы помним о них и ценим их вклад в защиту нашей страны. Мы продолжим и дальше оказывать им всю необходимую помощь», — добавила Марина Шевченко.

«Дмитровчане всегда с большой теплотой и трогательной заботой участвуют в мероприятиях, направленных на помощь участникам СВО, будь то наши земляки или бойцы из других регионов, находящиеся на лечении и реабилитации в нашем округе. Такое единство — это наша сила и гордость», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.