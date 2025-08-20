Волонтеры из Чехова передадут гуманитарный груз для жителей Белгорода

Волонтеры в Чехове активно собирают и закупают необходимые вещи, в первую очередь, нательное белье, а также продукты питания, воду, сладости и газовые баллоны. Грузы отправляются один-два раза в месяц в ответ на запросы.

Изначально объединение было основано в июне 2023 года в ответ на растущую необходимость помощи людям, бежавшим от обстрелов в Шебекино, Белгородской области, и тем, кто остался без еды, воды и возможности выезда. В июле того же года они организовали помощь госпиталю в Белгороде, впоследствии началось плотное общение с десантно-штурмовой бригадой «Ветераны».

С момента своего создания количество волонтеров в группе достигло без малого 500 человек. Все желающие поддержать бойцов и оказать помощь раненым, которые проходят лечение в госпиталях Курска и Белгорода могут обратиться к координаторам движения по номеру телефона: 8 (925) 036-49-70.

В конце сентября волонтеры движения «Za Жизнь» отправят большой гуманитарный груз для мирных жителей Белгорода.

На данный момент идут сборы канцелярии для детей. Гуманитарную помощь принимают на улице Чехова, дом 20И. Такая акция проходит ежегодно более трех лет.