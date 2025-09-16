Волонтеры из Чехова отправили партию гуманитарной помощи бойцам СВО

Добровольцы совместно с руководителями объединения «Помощь СВО-Чехов» Владимиром Мазуром и его супругой Екатериной собрали и доставили гуманитарный груз военным подразделениям в зону проведения спецоперации. Команда посетила семь точек и передала бойцам весь необходимый инвентарь и оборудование.

К сбору гуманитарного груза присоединились предприниматели, представители Чеховского благочиния, участники клуба «Активное долголетие», а также волонтерские сообщества из Москвы, Владивостока, Благовещенска, Нижнего Новгорода, Коврова, Калининграда, Белоруссии и Франции.

По просьбе военнослужащих на фронт отправили мини-экскаватор, который поможет быстрее оборудовать укрепления на новых рубежах. Помимо специальной техники, бойцам доставят продукты питания, средства гигиены, одежду, обувь, маскировочные сети и воду. Также в этот раз получили запрос на медицинские рюкзаки.