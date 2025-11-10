Волонтеры из Чехова доставили партию гуманитарной помощи в зону СВО

Активисты отделения «Помощь СВО — Чехов» посетили наших бойцов в Курской области, а также Луганской и Донецкой Народных Республиках. Переданная волонтерами гуманитарная помощь собрана при содействии неравнодушных жителей округа Чехов.

Среди груза, которые собрали граждане: техника, продукты питания, медикаменты, одежда и прочие предметы первой необходимости. Активисты посетили семь подразделений. Приоритетной задачей была доставка 15 генераторов, большого количества маскировочных сетей осенней расцветки и расходных материалов, собранных по заявкам бойцов.

«Сердечно благодарим каждого из вас за бесценное участие в сборе и подготовке столь необходимых вещей для наших ребят на фронте. Ваши труд, забота и отзывчивость — это не просто поддержка, это глоток надежды и тепла для тех, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. Низкий вам поклон за ваше неравнодушие и человечность!», — поблагодарили жителей и участников рейса представители ассоциации «Помощь СВО — Чехов» в своих социальных сетях.