Волонтеры из Чехова доставили новую партию гумпомощи в зону СВО

Участники сообщества «Помощь СВО Чехов» доставили очередную партию гуманитарной помощи бойцам на передовую, а также в детские сады и школы Донецкой и Луганской Народных Республик. Волонтеры привезли все необходимое для защитников: детекторы дронов, печки-буржуйки, дизельные отопители, радиомачту, комплекты резины на боевые машины, запчасти, индивидуальную маскировку, медикаменты.

В преддверии праздников вместе с коллективом средней школы № 10 города Чехов волонтеры с учащимися организовали акцию «Новогоднее чудо». Они собрали и передали более 1000 сладких подарков для детей из детских садов и школ городов Дебальцево, Алчевска и Северодонецка. От педагогов и администрации учебного заведения Чехова в подшефную школу № 37 имени Андрея Линева города Луганска волонтеры доставили учебное оборудование.

«Дороги разбиты, сырость, холодный и пронизывающий ветер, но чувство долга и желание поддержать придавали сил. Мы видели глаза бойцов, полные благодарности и их улыбки, восторг детей и учителей, и это было лучшей наградой. Возвращаясь домой, мы везли не только опустевшие машины, но и бесценный багаж воспоминаний и опыта», — поделились волонтеры.