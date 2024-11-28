Волонтеры Балашихи отправили партию сухих супов бойцам СВО

В региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе прошел мастер-класс по приготовлению сухих супов, организованный совместно с комитетом семей и воинов Отечества. Участниками мероприятия стали добровольцы округа и члены семей участников специальной военной операции.

Руководитель регионального ресурсного центра Елена Жарова отметила, что волонтер Ксения уже давно занимается изготовлением сухих супов. «Ранее в зону СВО мы отправляли холодец, куриные и гречневые супы и борщ. Получаем от наших воинов обратную связь, и они говорят, что суп сделан с любовью», — рассказала она. По словам Елены Жаровой, с начала СВО бойцам из Балашихи было отправлено около 3,5 тысяч сухих супов.

После мастер-класса волонтеры и семьи участников СВО отправили на передовую около двух тысяч тонн гуманитарной помощи в рамках благотворительной акции губернатора Подмосковья «Доброе дело». Всего из Общественной палаты было отправлено более 600 тонн гумгруза, включая более 2 тысяч маскировочных сетей, произведенных активистами группы «Сетевые пчелки Балашихи».

Для желающих помочь в Балашихе работают три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, в отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Для присоединения к команде волонтеров можно узнать информацию на сайте volonter.mosreg.ru, в телеграм-канале Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» или по телефону Центра +7 925 591-40-33.

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