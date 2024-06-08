Волонтеры из Балашихи передали новую партию гумпомощи бойцам СВО

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Новую партию гуманитарного груза для бойцов СВО собрали в Балашихе. Волонтеры и фонд помощи «Защита» с начала спецоперации отправляют на передовую все необходимое.

Парламентарий Вячеслав Фомичев привез эвакуационные тележки для раненных и медицинские комплекты в приемную Фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита» в микрорайон Гагарина.

Переданная им помощь войдет в большой гуманитарный груз и ближайшую отправку из Балашихи на передовую. Туда отправятся и дизельные генераторы, одежда, бытовые предметы, куличи, тушёнка, окопные свечи и другие вещи.

В ходе встречи руководителей управляющих компаний и предпринимателей наградили волонтерской грамотой. В Балашихе также работают два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: на Парковой улице, 7 и на проспекте Ленина, 7/1.

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