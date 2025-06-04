Волонтеры из Балашихи отправили гуманитарную помощь жителям Луганска

Волонтеры из Балашихи обратились в общественную приемную партии «Единая Россия» с инициативой организовать сбор и отправку гуманитарного груза для жителей Луганска. Активисты местного отделения «Молодой гвардии» оперативно поддержали эту идею, присоединившись к всероссийской акции «Добрые дела».

В рамках акции был сформирован груз, включающий продукты питания, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости. Эти посылки призваны поддержать жителей Луганска, столкнувшихся с трудностями, и помочь им в повседневной жизни.

«Наша цель — оказать реальную помощь людям, которые в ней нуждаются. Каждая посылка — это наш вклад в улучшение их жизни. Мы будем продолжать эту работу, пока она остается актуальной», — подчеркнул руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Алексей Егоров.

Акция «Добрые дела», инициированная партией «Единая Россия», объединяет волонтеров по всей стране для оказания адресной поддержки. Основное внимание уделяется помощи военнослужащим, семьям участников СВО, ветеранам и пожилым людям, а также реализации социальных и волонтерских проектов. Участие балашихинских активистов в акции стало еще одним шагом в укреплении традиций взаимопомощи и поддержки.