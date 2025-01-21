Волонтеры Дмитрова изготовили очередную партию свечей для бойцов СВО

Акции по изготовлению окопных свечей для участников специальной военной операции проходят в молодежном центре «Семеновский» еженедельно. В них участвуют молодые люди из села Семеновское и добровольцы.

Окопные свечи являются незаменимым источником света и тепла в полевых условиях. Они помогают бойцам согреться, высушить одежду, разогреть еду и вскипятить воду.

Волонтеры сделали очередную партию изделий, которые передадут военнослужащим в зону СВО.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что добровольцы не только оказывают участникам спецоперации практическую помощь, но и объединяют молодых людей вокруг важной цели — поддержать тех, кто стоит на страже мира и безопасности Отечества.

Ранее в Синьковской школе № 2 прошла традиционная новогодняя благотворительная ярмарка для поддержки участников специальной военной операции. Вырученные средства направили на приобретение материалов для плетения маскировочных сетей, лекарств и необходимого оборудования.