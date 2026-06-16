Волонтеры Чехова доставили очередную партию гумпомощи бойцам СВО

Активисты из муниципального округа отправили необходимые вещи и технику в зону специальной военной операции. Груз передан подразделениям, выполняющим боевые задачи в Луганской Народной Республике и Курской области.

В состав делегации вошел ветеран специальной военной операции и участник проекта «Герои Подмосковья» Артем Чурилов. В ходе поездки он встретился со своим боевым товарищем — действующим офицером.

Перечень груза формировался по заявкам подразделений. Бойцам переданы комплекты бронежилетов, тактическая обувь, берцы, генераторы, 3D-модели для беспилотников, сбросы, технические приспособления, маскировочные сети, радиостанции, «Булаты», средства связи, кабельная продукция, роутеры и продукты питания. Такая поддержка помогает бойцам чувствовать, что вся страна с ними.

Волонтерское движение в Чехове объединяет людей разных возрастов. Это возможность помочь другим, освоить новые навыки, найти единомышленников и внести личный вклад в развитие общества. Присоединиться к деятельности объединения могут все желающие. Более подробная информация — на официальном сайте администрации муниципального округа Чехов.