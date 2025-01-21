Волонтеры Богородского округа передали станок для маскировочных сетей коллегам из Балашихи

В городе Старая Купавна Богородского округа волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов специальной военной операции. При содействии депутата Сергея Мелина добровольцы Богородского округа изготовили станок для нарезки маскировочных лент и передали его коллегам из города Железнодорожный в Балашихе.

Депутат Богородского округа Сергей Мелин помогает волонтерам, приобретая для них необходимые материалы для плетения маскировочных сетей. Недавно он откликнулся на просьбу добровольцев из Железнодорожного о помощи в приобретении станка для нарезки маскировочных лент. Под руководством Глеба Макушкина волонтеры изготовили этот станок и передали его коллегам из городского округа Балашиха.

«Хотя округ не Богородский, я не мог отказать, так как это на благо наших защитников. Только общими усилиями мы можем достичь нужного результата. Спасибо всем активным жителям за поддержку и помощь!» — поделился депутат Сергей Мелин.

Напомним, что любой житель Богородского округа может прийти в Центр культуры «Акрихин» и научиться плести маскировочные сети. Материалы для изготовления сетей волонтеры приобретают за счет добровольных пожертвований.