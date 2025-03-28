Волонтеры Богородского округа передали антидроновые одеяла бойцам СВО

Сотрудничество волонтерского отряда с обществом инвалидов началось в феврале этого года. Руководитель группы «Богородские берегини» Валентина Лобачева обратилась к председателю Ногинского отделения инвалидов Татьяне Стручалиной с просьбой показать швейный и раскроечный цеха. После чего инициативной группе выделили помещение. В настоящее время в цехах трудятся около 10 женщин. За это время уже пошито более 90 одеял, восемь маскировочных костюмов «Леший», сплетено около 20 сетей.

Мастерицы стараются максимально держать обратную связь с бойцами для четкого понимания, что именно востребовано и необходимо бойцам. От солдат на регулярной основе поступают заказы на тот или иной вид продукции. Например, очень востребованы стельки для обуви от влаги. Уже более тысячи пар сшили волонтеры и передали на фронт бойцам. Также пользуются популярностью шапочки под каски.

Женщины помогают не только фронту, но также шьют постельное и нательное белье для бойцов, которые проходят лечение и реабилитацию в госпиталях.

Депутаты Богородского округа, и в частности Сергей Жулябин, помогают волонтерам. Он взял на себя оплату за услуги ЖКХ, помог заменить в цехах лампочки на более яркие и мощные, запустить в работу бойлер, проверил всю электрику в помещениях. Депутат регулярно посещает мастериц и интересуется, какая помощь требуется.