Волонтеры Богородского округа доставили 10 тонн гумпомощи бойцам СВО

Молодогвардейцы Богородского округа вернулись домой после волонтерской миссии в Курскую область, куда они доставили гуманитарный груз для подразделений группировки войск «Север». Помощь собрали Центры образования и досуговый центр «Про молодежь».

Общий вес груза составил 10 тонн. В посылки вошли продукты, сладости, чай и другие необходимые вещи, собранные по запросам военных. Особенным грузом стали блины, которые волонтеры передали бойцам в знак масленичной недели — как напоминание о доме и близких, которые ждут их возвращения.

Для волонтеров и активистов помощь фронту давно стала системной работой: регулярные сборы, координация, прямая связь с подразделениями и точечная доставка до адресатов.

«Вы даже не представляете, что делаете для нас. Это ведь не просто техника или продукты. Это уверенность в том, что мы не одни. Что люди, которые далеко от фронта, разделяют войну с нами и поддерживают нас, ждут», — отметил военнослужащий группировки «Север».