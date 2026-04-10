Волонтеры Балашихи подготовили к Пасхе 2 тысячи куличей

Активисты ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» при поддержке главы городского округа, секретаря местного отделения «Единой России» Сергея Юрова подготовили почти 2 тысячи куличей в преддверии праздника Светлой Пасхи. В сборе и освящении выпечки приняли участие депутат Государственной думы Александр Толмачев, руководитель центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председатель городской Общественной палаты Елена Жарова и заместитель руководителя Балашихинского благочиния отец Евгений.

Праздничные угощения передадут многодетным семьям, общественным организациям детей с ограниченными возможностями здоровья и Всероссийскому обществу инвалидов.

«В такой светлый и добрый праздник никто не должен оставаться один, праздник должен быть в каждом доме, и я надеюсь, что куличи, которые мы сегодня все вместе собрали и освятили, принесут в каждый дом частицу пасхальной радости и тепла», — сказал Александр Толмачев.

1200 освященных куличей и гуманитарную помощь волонтеры Балашихи отправили бойцам в зону СВО и пациентам фронтовых госпиталей.

«Сегодня мы собрали и освятили почти две тысячи куличей, которые уже отправились к своим адресатам. Самое главное в преддверии встречи Пасхи — это доброта и помощь ближним. Важно, чтобы поддержку и заботу, почувствовал каждый, кто в этом нуждается», — рассказала Елена Жарова.

Акция «Твори добро» проходит в Балашихе каждый год. Совместно со спонсорами добровольцы и волонтеры вручают подарки нуждающимся, членам семей участников СВО, а также работникам и жителям округа.