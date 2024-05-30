Волонтеры Балашихи отправили более 100 наборов сухого холодца бойцам СВО

Волонтер Ксения Белоусова придумала свой рецепт приготовления сухого холодца. Бойцам нужно будет залить специальную смесь водой и оставить на четыре часа при комнатной температуре. Когда холодец застынет, его можно будет есть.

Девушка раньше уже готовила и обучала других волонтеров делать другие сухие пайки: борщ, салаты, макароны, картошку с мясом. Мастер-класс по приготовлению сухих пайков прошел в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе.

«Благодаря поддержке Комитета семей и воинов Отечества мы проводим уже не первый раз такие мастер-классы. Мы получаем обратную связь — все блюда домашние, бойцы рады и довольны», — сказала руководитель регионального ресурсного центра Елена Жарова.

Гуманитарную помощь в Балашихе принимают по двум адресам: Парковая, 7 и проспект Ленина, 7/1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о равнении на бойцов специальной военной операции.

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