Волонтеры Балашихи отправили более 100 наборов сухого холодца бойцам СВО

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Партию сухого холодца приготовили волонтеры Балашихи для бойцов спецоперации. Всего сделали свыше 100 наборов.

Волонтер Ксения Белоусова придумала свой рецепт приготовления сухого холодца. Бойцам нужно будет залить специальную смесь водой и оставить на четыре часа при комнатной температуре. Когда холодец застынет, его можно будет есть.

Девушка раньше уже готовила и обучала других волонтеров делать другие сухие пайки: борщ, салаты, макароны, картошку с мясом. Мастер-класс по приготовлению сухих пайков прошел в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе.

«Благодаря поддержке Комитета семей и воинов Отечества мы проводим уже не первый раз такие мастер-классы. Мы получаем обратную связь — все блюда домашние, бойцы рады и довольны», — сказала руководитель регионального ресурсного центра Елена Жарова.

Гуманитарную помощь в Балашихе принимают по двум адресам: Парковая, 7 и проспект Ленина, 7/1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о равнении на бойцов специальной военной операции.

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