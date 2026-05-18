Волонтеры Балашихи отправили 10 тысяч маскировочных сетей в зону СВО

В Балашихе волонтеры передали в зону специальной военной операции десять тысяч маскировочных сетей. Также добровольцы организовали регулярные поставки гуманитарной помощи и развивают сеть пунктов сбора в округе.

По сообщению партии «Единая Россия», в городском округе действует 21 волонтерский отряд, в котором задействованы около двух с половиной тысяч человек. Добровольцы собирают гуманитарные грузы при поддержке предприятий и жителей, а затем самостоятельно доставляют их в новые регионы.

Общий объем отправленной помощи за время проведения специальной военной операции превысил 2500 тонн. Поставки организуются не реже двух раз в месяц. В округе работают три постоянных пункта сбора, которые размещены на базе Общественной палаты и местных отделений партии «Единая Россия».

«Ребята собирают гуманитарную помощь благодаря поддержке наших предприятий и неравнодушных жителей и лично отвозят ее непосредственно в зону СВО», — сказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председатель Общественной палаты Елена Жарова.

Глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров подчеркнул значимость общественного участия.

«Очень важно, что помощь участникам СВО стала по-настоящему народной. Школьники пишут письма бойцам, жители участвуют в гуманитарных акциях, предприятия помогают техникой и оборудованием. Именно в такие моменты особенно ясно, что сила страны в единстве народа», — отметил он.

Отдельно в округе развивают долгосрочные социальные связи с пострадавшими территориями. С 2014 года Балашиха сотрудничает с детским домом в Донецке. Воспитанники учреждения приезжают в округ, посещают предприятия и участвуют в городских программах.