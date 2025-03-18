Волонтеры Балашихи начали помогать с детьми семьям участников СВО

Добровольцы регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» из Балашихи оказывают всестороннюю помощь семьям участников специальной военной операции. Среди таких семей — Мирзоевы, чей муж и отец числится без вести пропавшим.

Супруга участника СВО Анастасия совмещает две работы, чтобы обеспечить семью. Волонтеры регулярно встречают и провожают их детей из школы, помогая им добраться домой в другой район.

«Я работаю, также веду бизнес мужа, которым сейчас управляю. Волонтеры очень сильно выручают в такой период нашей жизни», — поделилась Анастасия Мирзоева.

В Балашихе волонтеры помогают семьям участников СВО: провожают детей в школы и обратно, помогают с выполнением домашних заданий, при необходимости занимаются репетиторской деятельностью. Эти меры поддержки действуют в Московской области, и в планах — распространить подобную помощь на все регионы России. Заниматься этим будет новая профильная комиссия Госсовета, возглавляемая губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.