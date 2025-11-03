Волонтерское мероприятие «Вместе ради добра» прошло в Химках

Воспитанники отряда «Гарпия» Дома детского творчества «Родник» при школе «Лига первых» приняли участие в благотворительном мероприятии. Им вручили удостоверения волонтеров.

Руководит проектом «Гарпия» педагог-психолог Юлия Оболенская. Его цель — формировать основы нравственного и патриотического воспитания молодежи.

Отряд появился в 2023 году после того, как ее супруга мобилизовали. Сейчас к движению уже присоединились более 30 участников. Они пишут письма, еженедельно собирают гумпомощь, ездят в госпитали и поддерживают участников СВО.

«Такие инициативы показывают, что ценностно-ориентированная работа с молодежью дает реальные результаты. Участие школьников в волонтерских проектах — это не только помощь людям, но и важный компонент формирования гражданской ответственности», — отметила муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Кроме того, летом этого года проект стал лауреатом всероссийской премии «Разговоры о важном»,.