Волонтеров в Жуковском наградили ко Дню добровольца Московской области

Тех, кто привык делать добро и всегда готов прийти на помощь, поздравляли с профессиональным праздником в лицее № 14. Глава городского округа Андроник Пак вручил почечные грамоты «Волонтерам Подмосковья» и молодогвардейцам.

Добровольцы активно помогают собирать и отправлять гуманитарные грузы из Жуковского в зону специальной военной операции. Ребята участвуют в гуманитарных миссиях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областей.

Волонтеры из Жуковского делают добрые дела не только в рамках города и региона, но и всей страны. Они были в числе тех, кто ликвидировал последствия аварий в жилых домах в Подольске и последствия террористического акта в «Крокус-Сити», а также помогали очищать побережье Анапы от последствий экологической катастрофы в декабре 2024 года.

«Жуковские активисты „Волонтеров Подмосковья“ и „Молодой гвардии“ — это отзывчивые и энергичные юноши и девушки, которые не остаются равнодушными к чужим проблемам и всегда стараются прийти на помощь», — отметил Андроник Пак.