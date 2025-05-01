Волонтеров в Серпухове наградили за помощь бойцам СВО

В Едином центре поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Серпухове прошла встреча с активистами, которые регулярно помогают защитникам. Волонтеров поздравили с наступающим Днем Победы и отметили почетными грамотами и благодарностями.

На встрече присутствовали заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова, депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, депутат Совета депутатов Игорь Харьков, советник главы муниципалитета, генерал-майор Андрей Морозов, ветеран боевых действий, заместитель руководителя Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин и руководитель Центра Лидия Халачева. Они поздравили волонтеров и родственников бойцов с 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

Победитель конкурса чтецов среди детей участников спецоперации «Мы помним, мы гордимся!» Александр Егоров прочитал стихотворение о войне, которым поздравил всех собравшихся. Юноша помогает своей маме, руководителю волонтерского центра «Территория Z» Екатерине собирать гуманитарную помощь для защитников, находящихся на передовой.

«Благодаря подрастающему поколению у каждого из нас есть уверенность в завтрашнем дне, в нашем будущем. Желаю молодежи всегда идти вперед и не останавливаться на достигнутом, верить в справедливость. Спасибо активистам за вклад в Победу, за ценный труд», — поблагодарила Татьяна Орлова.