Волонтеров в Можайске наградили медалями и грамотами за помощь бойцам СВО

На торжественной церемонии вручили награды тем, кто внес свой вклад в помощь фронту. Отметить заслуги волонтеров приехали участники специальной военной операции.

Офицер спецназа, кавалер трех орденов Мужества с позывным «Аркада» и представитель 104-й десантной штурмовой дивизии 328-го полка с позывным «Аким» рассказали, что именно поддержка из дома помогает им достойно нести все тяготы службы.

Ордена «Тыл — фронту» и грамоты получили добровольцы из центра поддержки семей участников СВО и комитета семей воинов Отечества, Можайского культурно-досугового центра и его отделов в Клементьеве, Уваровке и Цветковском, волонтеры из гимназии № 4, средней школы «Лидер» и Можайского техникума.

В честь награжденных состоялся концерт, в котором выступил ансамбль танца «Городок» и солисты Денис Протасевич, Александра Федорова

и Дарья Старчикова.

Добровольцы со всех уголков Можайского округа в течение трех лет помогают бойцам СВО: изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети, закатывают консервы, вяжут носки и пишут письма военнослужащим.