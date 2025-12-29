Волонтеров центра «Свечной блиндажик» поздравили с Новым годом в Лобне

Активисты «Молодой гвардии» в Лобне и муниципальный депутат Светлана Давыдова приехали в гости к добровольцам центра. Они подарили им расходные материалы.

Гости принесли волонтерам основу для плетения маскировочных сетей и флисовую ткань. Из нее можно создавать балаклавы и шапки.

«Волонтеры центра трудятся ежедневно, не жалея сил. Мы рады, что смогли подарить им немного праздничного настроения и помочь с материалами для новых изделий», — прокомментировали активисты движения «Молодая гвардия» в Лобне.

Отметим, что в муниципалитете действует сразу несколько волонтерских организаций. Все желающие могут помочь военнослужащим и их родственникам можно также в окружном Центре поддержки участников СВО и их семей. Он находится в доме № 13, корпус 2 на Мирной улице, а также в Центре «Свечной блиндажик» в доме № 31 на Букинском шоссе.