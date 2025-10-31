Волонтеров наградили ко Дню добровольца в Зарайске

День добровольца Московской области отметили в муниципалитете 29 октября. На торжественном мероприятии во Дворце культуры собрались люди, чьи сердца открыты для помощи другим, а руки готовы сделать мир лучше.

Представители администрации Зарайска поблагодарили добровольцев за их бескорыстный труд и вручили активистам заслуженные награды.

Зарайские волонтеры разных возрастов и профессий ежедневно совершают добрые дела и активно участвуют в помощи защитникам Отечества с первых дней специальной военной операции. Владелец автосервиса Дмитрий Никульцев помогает с подготовкой машин для отправки на передовую. Ольга и Владимир Павлюк изготавливают окопные свечи, Сергей Кузнецов производит скобы. Мать погибшего героя Татьяна Бояринова вместе с другими неравнодушными жителями округа шьет противодроновые одеяла и другие изделия. Мотогонщик Андрей Леонов и его единомышленники регулярно доставляют гуманитарные грузы в зону СВО, а недавно мотоклуб передал на фронт 300-кубовый мотоцикл.

Большой вклад в развитие Зарайска вносят и другие волонтеры. Благодаря их активной работе три территории муниципалитета стали победителями всероссийского голосования. Одной из них является сквер в поселке ЗСМ, благоустройство которого уже началось.