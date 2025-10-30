Волонтеров наградили ко Дню добровольца в Орехово-Зуевском округе

Региональный День добровольца традиционно отмечают в Подмосковье 29 октября. В Орехово-Зуеве в честь праздника состоялось торжественное мероприятие, на котором отметили самых активных волонтеров.

Заслуженные награды добровольцам вручил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

«Волонтеры не ждут команды, а просто делают то, что должно, то, что нужно. Сейчас они активно помогают нашим бойцам, рискуя своими жизнями, доставляют гуманитарную помощь. Они никогда не остаются в стороне, если кому-то нужна поддержка», — отметил руководитель муниципалитета.

В Орехово-Зуевском округе волонтерской деятельностью занимаются многие жители. Они собирают гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и новых регионов страны, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, готовят сухие пайки и многое другое.